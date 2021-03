Imposto destinado a crianças e adolescentes

Didimo Heleno

O promotor de Justiça Sidney Fiori, coordenador da infância e juventude no Estado do Tocantins, informa a esta coluna que na declaração anual do imposto de renda é possível que 3% (três por cento) do que for devido seja destinado ao Fundo da Infância e Adolescência. O dinheiro será utilizado para melhorar a vida de crianças e adolescentes no Estado. E…