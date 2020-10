Dídimo Heleno

Um homem foi condenado pelo TJSP por importunação sexual e pagamento indenizatório no valor de 10 mil reais, em razão dos danos morais causados à vítima. Consta que em 2019 uma mulher foi abordada na escada rolante da estação do metrô, quando o réu se aproximou dela e pressionou o pênis contra as suas…