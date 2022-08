Impedimentos de juiz

Dídimo Heleno

O deputado Rubens Pereira Júnior é autor do Projeto de Lei 1.809/2022, que altera o Código de Processo Civil para acrescentar às nove hipóteses em que o juiz fica impossibilitado de atuar no processo, mais duas: quando figurar como parte o chefe do Poder Executivo que o indicou para compor o tribunal ou partido político ao qual tenha sido filiado ou no…