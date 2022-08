Imagem de foragido

Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça Paraibano manteve condenação do Estado da Paraíba ao pagamento de indenização a um homem, irmão de um preso foragido, que teve sua imagem divulgada como procurado. O autor diz que em 2018 foi surpreendido com sua foto relacionadas entre os 46 apenados foragidos do presídio PB1, por meio de lista oficial divulgada pela secretaria…