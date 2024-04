As lojas Renner pagarão indenização no valor de R$ 20 mil a uma auxiliar que sofreu discriminação por conta da sua orientação sexual. Essa decisão é da Justiça do Trabalho de São Paulo. A vítima disse que era constantemente constrangida com comentários hostis e piadas, principalmente de cunho erótico por parte de colegas.

Ao prestar auxílio à sua chefe, esta teria dito que “ser homem não é só na cama e se vestir como homem, tem que fazer coisas que homem faz”. A vítima disse que não se considera homem e se sentiu ofendida. Testemunhas confirmaram o ocorrido. Em sua sentença, a juíza disse que “incumbe a toda a sociedade brasileira, incluindo empregados, empregadores e o próprio Poder Judiciário, o combate vigoroso e incansável contra a homofobia ou qualquer outra forma de discriminação decorrente de orientação sexual”.