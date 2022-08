Dídimo Heleno

A ex-procuradora-geral da República Rachel Dodge foi questionada no programa Roda Viva, da TV Cultura, se há machismo no Judiciário. Ora, isso é tão certo quanto dizer que há grama sintética no estádio do Palmeiras. Ela respondeu o seguinte: “Há machismo em toda sociedade brasileira, em toda parte, em casa, na rua, nas instituições. O número de…