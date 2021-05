Gravidez e falha médica

Dídimo Heleno

O município de Goiânia foi condenado com base no art. 37 da Constituição a pagar 70 mil reais a um casal que teve uma filha gerada após erro médico na colocação do dispositivo intrauterino, conhecido por DIU. O casal já tinha dois filhos, um de 13 anos e outro de 1. Após o último parto, a mãe solicitou que fosse operada para não mais ter filhos, mas a…