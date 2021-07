Dídimo Heleno

A juíza do Juizado Especial Cível de Santo Amaro (SP) Fernanda Franco Bueno Cáceres condenou uma empresa telefônica a indenizar duas amigas que foram vítimas de um golpe aplicado por meio do WhatsApp após a clonagem do chip do celular de uma delas. Esses golpes têm sido, infelizmente, muito comuns e cabe à empresa tomar as providências cabíveis no sentido de se evitar prejuízos aos consumidores vítimas desses fraudadores, dificultando o acesso a terceiros.

No caso, o valor da reparação por danos morais foi de R$ 4,5 mil para cada uma das consumidoras e a uma delas mais R$ 7,4 mil pelos danos materiais. Segundo consta, uma das vítimas sofreu a clonagem do chip do seu celular e o estelionatário utilizou o aplicativo WhatsApp para pedir à amiga empréstimo para pagar um boleto. Pensando estar falando com a amiga, a vítima transferiu o valor de R$ 7,4 mil.

A julgadora entendeu que tal situação deve ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as autoras e a empresa é de consumo. “No presente caso, pela análise do conjunto probatório dos autos, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela requerida, que acabou por permitir a clonagem do chip do aparelho celular da consumidora. É ela [empresa] responsável pela garantia de que o emissário da mensagem seja aquele que realmente celebrou o contrato”. Disse a magistrada, ainda, que a situação “se mostra por demais constrangedora a ambas as consumidoras”, implicando em “grande angústia e intensa dor emocional”. (Processo 1038007-43.2020.8.26.0002).