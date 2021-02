Fux critica negacionismo

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que aqueles que propagam os discursos de ódio, desprezam as vítimas da Covid-19 e promovem o negacionismo científico abusam da liberdade de expressão. Essa sua fala foi extraída do discurso na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2021.

“A ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o…