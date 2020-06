Dídimo Heleno

Por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a churrascaria Fogo de Chão não será obrigada a readmitir os empregados dispensados coletivamente. O juiz da 52ª Vara do Rio de Janeiro havia determinado que a empresa anulasse as dispensas e restabelecesse os contratos extintos, mas em grau de recurso a…