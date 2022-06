Flamengo livre

Dídimo Heleno



É impressionante a morosidade do Judiciário em alguns casos. Ainda no longínquo ano de 1997 do século passado o Flamengo aceitou os direitos econômicos do lateral-esquerdo Zé Roberto como pagamento pela negociação do atacante Sávio ao Real Madrid, da Espanha. Agora o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o gigante carioca não incorreu em…