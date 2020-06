Dídimo Heleno

O primeiro livro que li do professor Olavo de Carvalho foi “O Imbecil Coletivo”, isso ainda em meados de 1997. Eu confesso que fiquei impressionado com a verve do escritor, cheia de hipérboles, adjetivos e neologismos. Com o passar dos anos o dito filósofo foi se radicalizando cada vez mais e tomou uma…