FGTS e autismo

Dídimo Heleno

A Caixa Econômica Federal terá de liberar os valores do FGTS a um pai que necessita pagar tratamento do filho autista. Essa decisão é do juiz federal Djalma Moreira Gomes, da 25ª Vara Cível de São Paulo. Para ele, em casos excepcionais é possível a movimentação de tal conta.

No caso, o pai alegou que o filho, com dois anos, teve o diagnóstico de…