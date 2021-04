Fake news, gado e vacina

Alguns deputados governistas estão tentando barrar uma mudança na Lei de Segurança Nacional (LSN) que traz a previsão de pena de até cinco anos para quem espalhar as chamadas “fake news” durante as eleições. Isso não seria uma confissão no sentido de que, de fato, essa é prática corriqueira desde o último pleito? Há um dispositivo da lei que esses parlamentares não…