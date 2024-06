Shiloh Nouvel Jolie-Pitt é filha da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt, mas ingressou com ação para remover o sobrenome paterno, pedido que foi feito ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles no último dia 27 de maio, quando ela completou 18 anos de idade.

Ela não é a única a optar por retirar o nome do pai, tendo sido seguida por outros irmãos, a exemplo de Zahara, que se apresenta como “Zahara Marley Jolie”, além de Vivienne, de 15 anos, que também não usa o sobrenome “Pitt”.

O casal de atores se divorciou em 2016, mas o processo continua em tramitação. Ela acusa Pitt de tê-la atacado, junto com os filhos, durante um voo particular em 2016, e alega que ele estava bêbado e jogou bebida em sua família. O ator nega as acusações.