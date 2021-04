Evolução funcional

O governador tocantinense Mauro Carlesse editou a Medida Provisória nº 08, de 19 de abril de 2021, publicada nessa mesma data no Diário Oficial do Estado nº 5830, a qual dispõe sobre o “processamento de evoluções funcionais dos servidores públicos dos diversos quadros de pessoal do Poder Executivo Estadual, iniciando-se por aqueles que preencheram, até 2015, os requisitos…