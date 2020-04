Dídimo Heleno

Nove estudantes de medicina da Universidade Federal do Paraná ingressaram com ação buscando a antecipação das suas formaturas em vista da crise do coronavírus. Porém, a desembargadora federal Marga Tessler, do TRF 4, manteve a liminar que negou o pedido. Os alunos buscaram o Judiciário após a Universidade…