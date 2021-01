Dídimo Heleno

Até pouco tempo era inimaginável as cenas que foram vistas semana passada no Capitólio, prédio que reúne a Câmara e o Senado americanos, em Washington. Logo após um discurso inflamado do presidente Donald Trump, num palco armado em frente à Casa Branca, os seus apoiadores se dirigiram enfurecidos até o…