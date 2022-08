Escorregou no iogurte

Dídimo Heleno

Uma mulher idosa de 70 anos andava pelos corredores do Atacadão Dia a Dia, em Brasília, quando escorregou numa poça de iogurte que havia derramado no chão. O supermercado foi condenado a pagar R$ 10 mil a título de danos morais e mais R$ 7.122,95 pelos danos materiais. A autora da ação diz que ficou deitada no chão por mais de 40 minutos até que foi…