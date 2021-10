Esclarecimento

A respeito da matéria “Instabilidades no e-Proc”, publicada nesta coluna, esclarece-se que a “Nota Eproc-Gise-SEI-Sites” é oriunda da Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Tocantins e não trata, especificamente, do e-Proc, mas de todas as instabilidades geradas em diversos sistemas do Poder Judiciário, ocasionadas por “atualização na infraestrutura de…