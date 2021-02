Ensino e autismo

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que o Governo Distrital é obrigado a disponibilizar monitor exclusivo para o acompanhamento das atividades escolares a um estudante com autismo em grau severo. Segundo os julgadores, é dever do Estado assegurar educação especializadas à pessoa com necessidades especiais.

“As legislações asseguram aos alunos portadores de…