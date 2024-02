O conselheiro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, resolveu se casar com a empresária Camila Camargo. Como sempre acontece nessas ocasiões sociais, há um encontro natural entre os grandes personagens das três esferas de Poder. Para o rega-bofe compareceram empresários, membros do governo e de altos coturnos de tribunais;

A festança aconteceu no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Camila, a noiva, é filha de João Camargo, dono e CEO da CNN e criador do Grupo Esfera. Estava presente o “crème de la crème” do empresariado nacional. Da parte do noivo compareceram ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dirigentes do Congresso Nacional e do governo federal. E eles foram felizes pelo resto da noite.