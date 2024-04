Elon no inquérito

Agora foi a vez do bilionário Elon Musk ser incluído, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no denominado “Inquérito das fake news”, uma vez que teria, em tese, praticado “dolosa instrumentalização criminosa” da rede social X, o ex-Twitter.

O bilionário será investigado por obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Foi determinado, ainda, pelo ministro, que a rede X se abstenha de “desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por essas Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral”, caso contrário haverá multa diária de 100 mil reais por perfil.

Na decisão o julgador diz que apesar de estar ciente do papel das redes sociais na coordenação de crimes contra o Estado brasileiro, Musk iniciou uma campanha de desinformação contra o Supremo Tribunal Federal desde o último sábado, dia 6 de abril, dizendo que a plataforma não irá mais cumprir ordens da Justiça nacional para bloquear perfis.

Disse o ministro: “A conduta do X configura, em tese, não só abuso de poder econômico, por tentar impactar de maneira ILEGAL a opinião pública mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no INQ 4.874, com agravamento dos riscos à segurança dos membros do Supremo”, finalizou. Adeptos da direita estão em êxtase nas redes.