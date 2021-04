Eleições diretas na OAB?

Os advogados Jander Araújo e Otávio Fraz fizeram vídeo que circula na internet convocando os advogados e advogadas tocantinenses a apoiarem as eleições diretas para a escolha da lista sêxtupla dos candidatos que concorreriam, pelo denominado quinto constitucional, a uma vaga no Tribunal de Justiça do Tocantins. No sistema atual, apenas os conselheiros estaduais votam…