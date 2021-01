Eleições da OAB

Dídimo Heleno

Proposta aprovada pelo Conselho Federal da OAB foi a de eleições on line. A iniciativa foi da OAB do Distrito Federal, em que o seu presidente, Délio Lins e Silva, defendeu o argumento de que tal medida pode gerar economia, uma vez que as eleições de 2018 custaram cerca de R$ 600 mil aos cofres do Conselho.

A OAB Nacional divulgou que…