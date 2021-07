Divergência na modulação

Dídimo Heleno

Ontem foi veiculada nesta coluna a nota intitulada “Analista não é procurador”, oportunidade em que informamos a respeito do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no Pleno da Corte Tocantinense, ficando consignado que as leis municipais de Palmas que permitiram o enquadramento de analistas técnico-jurídicos no cargo de procurador municipal…