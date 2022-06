Dia do Espiritismo

Dídimo Heleno

As almas brasileiras do além estão em festa, uma vez que foi publicada no último dia 31, no Diário Oficial da União, a Lei 14.354/22, que cria o Dia Nacional do Espiritismo. Todo dia 18 de abril será celebrado oficialmente pelos adeptos da doutrina espírita. Essa data foi escolhida em homenagem ao lançamento da obra “O Livro dos Espíritos”, de Allan…