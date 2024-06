O Distrito Federal pagará a “estratosférica” indenização de mil reais por danos morais a um homem por ter atrasado a emissão do seu diploma e histórico escolar. A sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a entrega do documento em 15 dias, sob pena de aplicação de multa.

O autor da ação concluiu o curso de bacharel em ciências policiais em dezembro de 2022, mas enfrentou problemas burocráticos para obter o diploma. O Distrito Federal reconheceu a demora e disse que estava trabalhando para resolver o problema com a Universidade de Brasília (UnB). Ainda assim, a julgadora considerou que o tempo é “desarrazoado” e emitiu a condenação. (Processo 0723893-22.2024.8.07.0016).