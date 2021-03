Dídimo Heleno

Leia o diálogo abaixo:

• 15:17:14 Athayde News... Estive com Pace o qual informou que a Russia passou a tarde ontem com Igor e Valeixo. A tendência é aceitar o convite que tb dará maior quilate para indicação futura ao STF. (evidente que é off)

•15:17:42 Athayde em se concretizando quero lançar a campanha #DeltanPGR

• 15:18:09…