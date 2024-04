A Defensoria Pública da União (DPU) ingressou com ação em Brasília no último dia 19 contra a rede social X (antigo Twitter) e pede indenização de R$ 1 bilhão por danos morais e sociais contra a democracia brasileira. A ação foi proposta em conjunto com a Educafro e o Instituto Fiscalização e Controle.

Tudo isso se dá porque o dono da empresa, Elon Musk, disse que descumpriria decisões judiciais brasileiras para a retirada do ar de postagens consideradas ilegais. “A ação busca não apenas responsabilizar a empresa X pelas falhas em sua operação e pela violação das normas jurídicas brasileiras, mas também compelir a plataforma a adotar medidas eficazes de moderação que assegurem a proteção dos direitos fundamentais e a estabilidade democrática do Brasil”, argumentam os peticionantes.