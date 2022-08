Criança no tribunal

Dídimo Heleno

O desembargador Elci Simões, durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça do Amazonas, chamou a atenção da advogada Malu Borges Nunes, porque havia o som de alguma criança chorando no ambiente em que ela estava.

Ele disse assim: “Eu queria pedir para a doutora Malu que há quebra do silencio do tribunal, interferências outras na…