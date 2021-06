Covid e adicional

Dídimo Heleno

Aqueles profissionais que estão na linha de frente ao combate à Covid-19 fazem jus ao adicional de insalubridade de 40%, o grau máximo. Dúvida alguma resta no sentido de que são evidentes a gravidade e o risco a que estão sujeitas essas pessoas. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

Por conta dessa decisão foi…