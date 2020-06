Dídimo Heleno

A desembargadora Ângela Prudente, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao julgar apelação criminal que trata de corrupção de menores, entendeu que para a configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) basta a mera participação do menor na empreitada…