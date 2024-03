A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) fez acordo com o Ministério Público do Trabalho contra o assédio moral, o que coloca fim a uma ação civil pública movida em desfavor da empresa e visa combater também a discriminação de qualquer tipo na organização.

Esse acordo precisa ser homologado pela 16ª Vara do Trabalho de Salvador (BA), e traz algumas cláusulas inéditas, como a obrigação dos Correios de fazer um acompanhamento estatístico das denúncias e terá de punir o empregado que for responsabilizado por algum tipo de assédio com demissão por justa causa e veto à nomeação para outros cargos por três anos, no caso de advertência, e de cinco anos no caso de suspensão.