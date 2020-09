Dídimo Heleno

O desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, do Tribunal de Justiça Gaúcho, reconheceu pedido em mandado de segurança a favor do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, após cassar decisão do também desembargador da mesma Corte, Alexandre Mussoni Moreira, que havia suspendido…