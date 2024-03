Acontece hoje o 1º Congresso de Inteligência Artificial da OAB São Paulo, entre 9h e 18h. Abre as palestras o advogado e presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB/SP Solano de Camargo, com o título “O futuro do Direito e o Direito do futuro”.

Segundo Solano, “a Inteligência Artificial Generativa vem transformando o exercício da advocacia de forma positiva, mas é necessário conhecimento e experimentação para ter contato com todo o potencial dessa ferramenta revolucionária. Este Congresso tem a proposta de expor uma trilha possível a ser percorrida pelos advogados na exploração dessas tecnologias”.

Participará de uma das mesas sobre “proteção de dados na era da IA” o deputado federal Orlando Silva, relator do PL das fake news. Também haverá debate sobre o “Direito e inovação na era digital do agronegócio”, bem como “Transformação digital nos departamentos jurídicos”, “IA na prática dos advogados”, “Ética, regulação e IA: perspectivas” e “Engenharia de prompts no direito”, além do lançamento do livro “Manual de Engenharia de Prompts no Direito”, de Solano de Camargo.