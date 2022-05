Chico indenizado

Dídimo Heleno

Um homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em R$ 100 mil o cantor e compositor Chico Buarque, a atriz Marieta Severo e suas três filhas por comentários ofensivos publicados numa rede social. O condenado, então, buscou guarida no Superior Tribunal de Justiça, mas a sua 4ª Turma não conheceu do recurso…