Censura nos EUA

Dídimo Heleno

Os Estados Unidos são conhecidos como a terra da liberdade, a maior democracia do mundo. Será? Pouco antes do Natal o juiz Charles Wood, da Suprema Corte de Westchester, emitiu decisão impedindo o tradicional jornal The New York Times de publicar documentos que envolvem uma organização acusada de fraudes e campanhas de desinformação. Essa organização…