O deputado federal Felipe Becari (União Brasil) apresentou o Projeto de Lei 1.897/23 para que o cachorro vira-lata conhecido por “caramelo” se torne um símbolo da expressão cultural imaterial do Brasil. Ele diz que a expressão “vira-lata caramelo” está inserida de forma profunda em nossa cultura, identificada com um dos cães mais populares do país.

Para ele, “não é de hoje que o vira-lata caramelo está presente na vida do brasileiro. Seja porque você tem um ou porque cruza com eles nas ruas. No entanto, de uns tempos para cá e graças à internet, esse cachorro cor caramelo se tronou fenômeno de popularidade. E mais: muitos já o consideram um símbolo nacional, fazendo campanhas para oficializá-lo como raça brasileira”.

O parlamentar cita o fato que ocorreu em 2020, quando internautas pediram maciçamente que a imagem do lobo-guará na nota de duzentos reais fosse substituída pelo caramelo. O deputado lamenta que os vira-latas sofram tanto preconceito. O projeto, agora, será analisado pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. My God.