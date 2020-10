Dídimo Heleno

No último dia 1º de outubro foi sancionada a Lei nº 14.069/2020, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Ali serão reunidas características físicas do condenado, além de dados datiloscópicos, identificação do perfil genético, fotos, local de moradia e atividade laboral dos…