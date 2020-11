Bolsonaro e padre Lancelloti

Dídimo Heleno

O presidente Jair Bolsonaro ingressou com ação de indenização por danos morais em desfavor do padre Julio Lancelloti, mas o juiz da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro julgou improcedentes os pedidos. Consta dos autos que às vésperas do Dia da Mulher do ano de 2017 o pároco fez duras críticas ao político, associando-o ao machismo…