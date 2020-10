Dídimo Heleno

Um homem foi condenado ainda no ano de 2018 por ter tentado furtar uma peça de bacalhau de dois quilos avaliada em 119 reais. A ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça declarou extinta a punibilidade em razão do transcurso do prazo prescricional de três anos previsto no Código Penal, uma vez…