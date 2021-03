Dídimo Heleno

Tornaram-se célebres as liminares concedidas pelo ministro Luiz Fux, cujos efeitos se estenderam por cerca de quatro anos, em que ele permitiu o pagamento de auxílio-moradia aos magistrados do país. Porém, em 2018 o citado ministro as revogou após a edição das Leis 13.752/2018 e 13.753/2018, as quais revisaram os subsídios de ministro da Suprema Corte…