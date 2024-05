Diante da proximidade do fim da vigência das cotas raciais no serviço público o Senado Federal aprovou proposta que amplia por mais dez anos e aumenta para 30% a reserva de vagas em concursos públicos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

A medida enfrentou forte oposição de senadores, mas será agora encaminhada para a Câmara dos Deputados. O original do projeto é de autoria do senador Paulo Paim, com versão alternativa do senador Humberto Costa. O senador Flávio Bolsonaro propôs uma emenda para substituir as cotas raciais por sociais, mas não foi aprovada.