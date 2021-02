Atacado por onça

Dídimo Heleno

No Pantanal mato-grossense um vaqueiro foi atacado por uma onça e ingressou com ação indenizatória em desfavor do seu patrão, exigindo que este arcasse com os danos provocados pelo acidente. Tudo aconteceu numa fazenda no município de Poconé, quando a vítima auxiliava uma comitiva a retirar o gado do local.

O vaqueiro ouviu alguns…