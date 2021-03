Assessor acusado de racismo

Dídimo Heleno

O procurador regional da República Wellington Cabral Saraiva ofereceu notícia-crime em desfavor do assessor Especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Garcia Martins Pereira. O procurador aponta que o servidor, durante sessão do Senado Federal, fez gesto com as mãos simbolizando as letras “w” e “p”, sigla de “white power”,…