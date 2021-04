Aposentadoria e quinto

Quase uma década depois de ter sido afastado do cargo, o desembargador Amado Cilton Rosa do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no último dia 20. São dessas coisas que ninguém entende, mas acontece com frequência. Ele ficou sem trabalhar por anos, recebendo os seus subsídios e tudo o que um…