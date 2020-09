Dídimo Heleno

Foi aprovada na Câmara dos Deputados parte das emendas do Senado ao Projeto de Lei 3.267/2019, que altera o Código de Trânsito Nacional, que deverá seguir para sanção do presidente da República. Entre as propostas estão o aumento da validade da Carteira de Habilitação para dez anos aos condutores menores de 50 anos, as…