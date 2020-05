Dídimo Heleno

No dia 30 de abril de 2020, dois dias após a deflagração da Operação Madset, tendo como um dos investigados o presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, culminando, inclusive, com o afastamento do desembargador Ronaldo Eurípedes, do TJ-TO, em decisão do ministro Og Fernandes, do…