Aids e imposto

Ainda que não apresentem sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida, os portadores do vírus HIV têm direito à isenção do imposto de renda. Com esse entendimento, a Turma Regional de Uniformização (TRU) dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região atendeu o pedido de um senhor de 63 anos.

Essa isenção sobre aposentadoria ou pensão garante que pessoas com…